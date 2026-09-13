<p>Magdalena Walig\u00f3rska-Lisiecka zdradzi\u0142a, co czeka Wioletk\u0119 w nowym sezonie \u201eRancza\u201d. Jej bohaterka b\u0119dzie prze\u017cywa\u0142a przygody, o jakich zawsze marzy\u0142a. Aktorka opowiedzia\u0142a te\u017c, co jej zdaniem stoi za ogromn\u0105 popularno\u015bci\u0105 serialu. \u2013 <em>\u201eRanczo\u201d potrafi jednoczy\u0107 widz\u00f3w, bo serwuje im \u017carty, dzi\u0119ki kt\u00f3rym mog\u0105 \u015bmia\u0107 si\u0119 sami z siebie<\/em> \u2013 powiedzia\u0142a. Zapowiedzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c, \u017ce fina\u0142 nowego sezonu przyniesie publiczno\u015bci wiele rado\u015bci.<\/p>