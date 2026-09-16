<p>Boscy s\u0105 z widzami od lat, ale dzi\u015b \u201erodzinka.pl\u201d wygl\u0105da ju\u017c zupe\u0142nie inaczej ni\u017c na pocz\u0105tku. Bohaterowie doro\u015bli, relacje nabra\u0142y nowych barw, a wraz z nimi zmieni\u0142y si\u0119 tak\u017ce problemy. Sporo dzieje si\u0119 tak\u017ce za kamer\u0105: Ma\u0142gorzata Ko\u017cuchowska zdradza, o co zabiega\u0142a u re\u017cysera, Olga Kalicka nie kryje zachwytu m\u0142od\u0105 kole\u017cank\u0105 z planu, a Agata Kulesza przyznaje, \u017ce spotkania z ekip\u0105 wci\u0105\u017c j\u0105 wzruszaj\u0105.<\/p>