<p>W Marbelli s\u0142o\u0144ce nigdy nie zachodzi, a luksus b\u0142yszczy nawet po zmroku. Ale za fasad\u0105 idealnych pla\u017c i willi pilnowanych przez kamery toczy si\u0119 gra, w kt\u00f3rej stawk\u0105 s\u0105 w\u0142adza, wp\u0142ywy i \u017cycie bez pyta\u0144 o moralno\u015b\u0107. \u201eMarbella\u201d, inspirowana g\u0142o\u015bnym reporta\u017cem \u201eEl Pa\u00eds\u201d, zaprasza widz\u00f3w do \u015bwiata, gdzie ka\u017cdy u\u015bmiech mo\u017ce oznacza\u0107 ostrze\u017cenie, a pozornie spokojny prawnik skrywa tajemnice wi\u0119ksze, ni\u017c ktokolwiek m\u00f3g\u0142by przypuszcza\u0107. Serial ju\u017c wkr\u00f3tce pojawi si\u0119 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/marbella-odcinki,2504603" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>