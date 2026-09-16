<p>Dla Palomy i B\u00e1rbary wszystko si\u0119 zmienia, gdy w ich \u017cyciu pojawia si\u0119 Renato. Matka i c\u00f3rka zakochuj\u0105 si\u0119 w tym samym m\u0119\u017cczy\u017anie. Wkr\u00f3tce si\u0119 okazuje, \u017ce \u017cadna z nich nie zamierza zrezygnowa\u0107 ze swojego uczucia. Ich relacj\u0119 dodatkowo komplikuj\u0105 wydarzenia z przesz\u0142o\u015bci oraz intrygi zwi\u0105zane z hacjend\u0105. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/rywalka-odcinki,3345242" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Serial \u201eRywalka\u201d jest dost\u0119pny w serwisie TVP VOD.<\/a><\/p>