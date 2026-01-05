\u201eMontecristo\u201d to wsp\u00f3\u0142czesna reinterpretacja klasycznej opowie\u015bci pi\u00f3ra Aleksandra Dumasa. Cho\u0107 \u017cagle i surowe mury wi\u0119zienia ust\u0105pi\u0142y miejsca szklanym biurowcom, funduszom inwestycyjnym i mediom spo\u0142eczno\u015bciowym, fundament historii pozostaje niezmienny: bolesne zdarzenia z przesz\u0142o\u015bci, kt\u00f3re nieodwracalnie zmieni\u0142y \u017cycie m\u0142odego cz\u0142owieka. Premiera serialu dost\u0119pnego w modelu SVOD 5 stycznia w TVP VOD.