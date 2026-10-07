<p>To b\u0119dzie wyj\u0105tkowy wiecz\u00f3r dla fan\u00f3w produkcji \u201eNa dobre i na z\u0142e\u201d. Serial doczeka\u0142 si\u0119 w\u0142a\u015bnie 1000. odcinka, a tw\u00f3rcy przygotowali na jubileusz kilka mocnych niespodzianek. Do Le\u015bnej G\u00f3ry wraca Wiktoria Consalida, Falkowicz wpada na szalony plan, a Samir\u2026 prosi Oliwi\u0119 o r\u0119k\u0119. Jubileuszowy odcinek ju\u017c dzi\u015b o godz. 20:50 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/na-dobre-i-na-zle-odcinki,273721\/odcinek-1000,S10E1000,3385436">TVP2 w TVP VOD<\/a>.<\/p>