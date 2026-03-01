<p>Serial \u201eNa sygnale\u201d niezmiennie splata dramatyczne interwencje pogotowia z prywatnymi historiami cz\u0142onk\u00f3w zespo\u0142u. Jak zapowiadaj\u0105 aktorzy, nadchodz\u0105ce odcinki przynios\u0105 bohaterom wiele napi\u0119\u0107, trudnych decyzji i zaskakuj\u0105cych zwrot\u00f3w akcji. Produkcj\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w poniedzia\u0142ki, wtorki i \u015brody o godz. 21:55 w TVP2 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>