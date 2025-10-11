<p>W najnowszych odcinkach serialu \u201eNa sygnale\u201d widzowie zobacz\u0105 prawdziw\u0105 lawin\u0119 emocji \u2013 R\u00f3\u017ca po raz pierwszy straci pacjenta, Alek ukryje przed Julk\u0105 swoje l\u0119ki, a Piotr trafi na SOR z powa\u017cnym urazem kr\u0119gos\u0142upa. W Le\u015bnej G\u00f3rze nie zabraknie te\u017c zazdro\u015bci, flirt\u00f3w i trudnych interwencji \u2013 nad bohaterami zn\u00f3w zbior\u0105 si\u0119 czarne chmury. Produkcj\u0119 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 od poniedzia\u0142ku do \u015brody na antenie TVP2 lub online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Serdecznie zapraszamy!<\/p>