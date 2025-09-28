<p>W najnowszych odcinkach serialu \u201eNa sygnale\u201d Alek, ryzykuj\u0105c \u017cyciem, podejmie pr\u00f3b\u0119 udowodnienia winy Hallera, lecz sam wpadnie w pu\u0142apk\u0119 i zostanie porwany. R\u00f3wnocze\u015bnie Britney, walcz\u0105c o \u017cycie poszkodowanego, z\u0142amie procedury i zdecyduje si\u0119 na intubacj\u0119 przytomnego pacjenta. Jakie skutki b\u0119d\u0105 mia\u0142y ich dramatyczne decyzje? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial w TVP2 i online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/na-sygnale-odcinki,277715" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. <\/p>