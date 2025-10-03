<p>Lucynka, nowa s\u0105siadka, pozornie jest urokliw\u0105 starsz\u0105 pani\u0105. Czy to mo\u017cliwe, \u017ce poda\u0142a Bronkowi muchomory? Tymczasem w bazie wrze: Wiktor staje do konfrontacji z dyrektorem i zaczyna marzy\u0107 o ucieczce do Afryki, Zdzisio wpada w finansowy chaos, kt\u00f3ry zamienia go w internetowego bohatera, a Britney rusza na rajd pe\u0142en fauli. Kulminacj\u0105 serii okazuje si\u0119 podziemna misja \u2013 groto\u0142az uwi\u0119ziony w bunkrze i R\u00f3\u017ca, kt\u00f3ra musi stawi\u0107 czo\u0142a w\u0142asnym l\u0119kom, by uratowa\u0107 mu \u017cycie.<\/p>