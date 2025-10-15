<p>W najnowszych odcinkach \u201eNa sygnale\u201d Piotr wpadnie w spiral\u0119 uzale\u017cnienia, przekraczaj\u0105c granice, za kt\u00f3rymi czeka ju\u017c tylko tragedia... Z kolei R\u00f3\u017ca wywo\u0142a medialn\u0105 sensacj\u0119, organizuj\u0105c aukcj\u0119 dla Felka, a mi\u0119dzy ni\u0105, Beniem a Potock\u0105 rozgorzeje ostra walka o uczucia. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w Le\u015bnej G\u00f3rze? Odpowiedzi czekaj\u0105 od poniedzia\u0142ku do \u015brody w TVP2 oraz online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/na-sygnale-odcinki,277715" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Serdecznie zapraszamy!<\/p>