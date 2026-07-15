<p>Widzowie mogli przeciera\u0107 oczy ze zdumienia, gdy na ekranie popularnych seriali TVP niespodziewanie pojawia\u0142y si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy polskiej estrady. Edyta G\u00f3rniak trafi\u0142a do Le\u015bnej G\u00f3ry, Maryla Rodowicz wyst\u0105pi\u0142a w \u201eKlanie\u201d, Zbigniew Wodecki wcieli\u0142 si\u0119 w rol\u0119 ksi\u0119dza. A to dopiero pocz\u0105tek listy zaskakuj\u0105cych epizod\u00f3w. Przypominamy najbardziej nieoczekiwane serialowe wyst\u0119py znanych os\u00f3b. <\/p>