<p>Kazimiera Solejukowa, Kacper Boski, Julka Burska, Bo\u017cenka Lubicz-Kazu\u0144 i Ula Mostowiak nale\u017c\u0105 do postaci, kt\u00f3rych metamorfozy szczeg\u00f3lnie zapisa\u0142y si\u0119 w historii uwielbianych seriali TVP. Rezolutny ch\u0142opiec wyr\u00f3s\u0142 na wycofanego m\u0142odego inteligenta, pacjentka Le\u015bnej G\u00f3ry wr\u00f3ci\u0142a do szpitala jako lekarka, a gospodyni z \u201eRancza\u201d zacz\u0119\u0142a zupe\u0142nie nowe \u017cycie. Nie ka\u017cda z tych przemian doprowadzi\u0142a jednak do szcz\u0119\u015bliwego fina\u0142u.<\/p>