Wielow\u0105tkowa opowie\u015b\u0107 o to\u017csamo\u015bci, pami\u0119ci i sprzeciwie wobec \u015bwiata zbudowanego na nier\u00f3wno\u015bciach. \u201eNiewolnica Victoria\u201d to kolumbijski serial, kt\u00f3ry porusza temat niewolnictwa oraz g\u0142\u0119bokich podzia\u0142\u00f3w rasowych i spo\u0142ecznych, pokazuj\u0105c histori\u0119 kobiety pr\u00f3buj\u0105cej odkry\u0107 prawd\u0119 o w\u0142asnym pochodzeniu. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o rodzin\u0119, dzieci\u0144stwo i doznane krzywdy staje si\u0119 dla Victorii impulsem do konfrontacji z systemem, w kt\u00f3rym kolor sk\u00f3ry i status spo\u0142eczny decyduj\u0105 o ludzkim losie.