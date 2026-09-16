<p>Fani \u201eRancza\u201d czekaj\u0105 na premier\u0119 11. sezonu kultowego serialu. O tym, \u017ce produkcja wci\u0105\u017c budzi emocje, najlepiej \u015bwiadczy sierpniowy zlot fan\u00f3w w Jeruzalu. \u2013 <em>Ludzie szalej\u0105 na punkcie \u201eRancza\u201d<\/em> \u2013 przyzna\u0142a podczas ram\u00f3wki TVP Ewa Kury\u0142o, kt\u00f3ra r\u00f3wnie\u017c pojawi\u0142a si\u0119 na zlocie. Aktorka i Piotr Pr\u0119gowski opowiedzieli nam o emocjach zwi\u0105zanych z powrotem na plan i zdradzili, co czeka ich bohater\u00f3w w nowych odcinkach. Odtw\u00f3rca roli Pietrka zapowiada: \u2013 <em><span>b\u0119dzie dynamicznie, burzliwie i energetycznie!<\/span><\/em><\/p>