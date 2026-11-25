Publiczne pieniądze miały służyć potrzebującym, ale ktoś znalazł dla nich zupełnie inne zastosowanie. Kiedy dziennikarka Renata Leska zaczyna odkrywać kulisy działalności Funduszu Polska, na jej drodze stają politycy z najwyższego szczebla. Nie zamierzają dopuścić, by niewygodne fakty ujrzały światło dzienne. Tak rozpoczyna się „Resort” – nowy serial TVP w reżyserii Kingi Dębskiej. Premiera już w styczniu 2027 roku.

