<p>Serial, kt\u00f3ry w lekki i pe\u0142en humoru spos\u00f3b pokazuje codzienno\u015b\u0107 samotnego ojca wychowuj\u0105cego tr\u00f3jk\u0119 dzieci, wraca z nowymi odcinkami. Trzeci sezon \u201ePana Mamy\u201d przyniesie widzom kolejn\u0105 porcj\u0119 rodzinnych perypetii, s\u0105siedzkich konflikt\u00f3w i sytuacji, w kt\u00f3rych \u017cycie po raz kolejny napisze scenariusz bardziej zaskakuj\u0105cy ni\u017c jakakolwiek komedia. Nowe epizody mo\u017cna b\u0119dzie ogl\u0105da\u0107 co niedziel\u0119 o godz. 18:20 w TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/pan-mama-odcinki,1907785" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>