<p>W domu Sylwestra zn\u00f3w zawrze. Trzeci sezon serialu \u201ePan Mama\u201d przyniesie nowe konflikty, \u015bwie\u017ce twarze i kolejn\u0105 porcj\u0119 sytuacji, w kt\u00f3rych komedia miesza si\u0119 z codzienno\u015bci\u0105. Samotny ojciec tr\u00f3jki dzieci stanie przed nowymi, zaskakuj\u0105cymi wyzwaniami. Nowa ods\u0142ona produkcji zadebiutuje w niedziel\u0119, 25 stycznia, o godz. 18:15 w TVP2 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/pan-mama-odcinki,1907785" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>