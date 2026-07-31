Nie wszyscy fani tureckich seriali wiedz\u0105, \u017ce aktorki znane z popularnej \u201ePanny m\u0142odej\u201d gra\u0142y tak\u017ce w \u201eZakazanym owocu\u201d. To jednak dopiero pocz\u0105tek zaskakuj\u0105cych powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy obsadami tureckich hit\u00f3w. Gwiazdy telenoweli potrafi\u0105 zmienia\u0107 si\u0119 do r\u00f3l tak bardzo, \u017ce nawet wierni widzowie nie zawsze od razu je rozpoznaj\u0105. Kto jeszcze pojawi\u0142 si\u0119 w popularnych produkcjach i w kt\u00f3rej roli przeszed\u0142 najwi\u0119ksz\u0105 metamorfoz\u0119?