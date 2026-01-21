<p>W 2. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d bohaterowie zmierz\u0105 si\u0119 z uczuciami, kt\u00f3re stoj\u0105 w sprzeczno\u015bci z rozs\u0105dkiem, a decyzje mog\u0105 mie\u0107 powa\u017cne konsekwencje. Ka\u017cda z kobiet znajdzie si\u0119 w sytuacji, w kt\u00f3rej b\u0119dzie musia\u0142a wybra\u0107 mi\u0119dzy sercem a konieczno\u015bci\u0105, za\u015b granica mi\u0119dzy mi\u0142o\u015bci\u0105 a obowi\u0105zkiem stanie si\u0119 wyj\u0105tkowo cienka. Ogl\u0105daj tureck\u0105 telenowel\u0119 w TVP2 i TVP VOD.<\/p>