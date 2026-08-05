\u201e\u017bycie jest nowel\u0105\u201d zacz\u0119\u0142o si\u0119 od spaceru Jacka Cygana z psem, a s\u0142ynny refren \u201eCzterdziestolatka\u201d narodzi\u0142 si\u0119 po kolacji przy fortepianie. Pierwsza wersja utworu z \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d by\u0142a z kolei znacznie bardziej rockowa. Za piosenkami otwieraj\u0105cymi serialowe hity cz\u0119sto kryj\u0105 si\u0119 przypadki i decyzje podejmowane w ostatniej chwili. Oto historie czo\u0142\u00f3wek, bez kt\u00f3rych dzi\u015b trudno wyobrazi\u0107 sobie kultowe polskie seriale.