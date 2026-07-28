<p>Porucznik Borewicz potrafi rozbroi\u0107 przest\u0119pc\u0119 jednym spojrzeniem, Alex wyczuwa trop szybciej ni\u017c do\u015bwiadczeni policjanci, a ksi\u0105dz Mateusz odkrywa tajemnice, kt\u00f3rych mieszka\u0144cy Sandomierza woleliby nigdy nie ujawnia\u0107. Polskie seriale kryminalne stworzy\u0142y bohater\u00f3w, kt\u00f3rzy na sta\u0142e zapisali si\u0119 w pami\u0119ci widz\u00f3w. W TVP VOD czekaj\u0105 zar\u00f3wno kultowe \u015bledztwa z \u201e07 zg\u0142o\u015b si\u0119\u201d, przygody \u201eKomisarza Alexa\u201d i \u201eOjca Mateusza\u201d, jak i najnowsza ods\u0142ona kryminalnego \u015bwiata \u2013 \u201eGlina. Nowy rozdzia\u0142\u201d.<\/p>