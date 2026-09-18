<p>\u201eRanczo\u201d wraca po latach, ale zanim widzowie zobacz\u0105 nowy sezon, zajrz\u0105 za kulisy wielkiego powrotu do Wilkowyj. W specjalnym cyklu \u201ePowr\u00f3t na \u00bbRanczo\u00ab\u201d aktorzy i tw\u00f3rcy opowiedz\u0105 o ponownym spotkaniu na planie, emocjach po d\u0142ugiej przerwie i historiach, kt\u00f3rych wcze\u015bniej nie znali nawet najwierniejsi fani serialu. Pierwszy odcinek zadebiutuje 18 wrze\u015bnia w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>, a kolejne ods\u0142ony b\u0119d\u0105 ukazywa\u0107 si\u0119 co tydzie\u0144 \u2013 w pi\u0105tki.<\/span><\/p>