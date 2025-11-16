<p>Dwunasty odcinek \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d przynosi kolejne prze\u0142omy w \u015bledztwach dotycz\u0105cych \u015bmierci Cecylii Rekowskiej i Maxa Budzisza. Policjanci odkrywaj\u0105 nowe tropy, a pojawiaj\u0105ce si\u0119 zeznania ods\u0142aniaj\u0105 powi\u0105zania, kt\u00f3rych wcze\u015bniej nikt si\u0119 nie spodziewa\u0142. Julia dociera do informacji, kt\u00f3re mog\u0105 zupe\u0142nie zmieni\u0107 kierunek dochodzenia. Premiera w sobot\u0119, 22 listopada, o godz. 20:25 w TVP1 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/profilerka-odcinki,1542691" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>