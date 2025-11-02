<p>W dziesi\u0105tym odcinku \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d Julia i Karol prze\u017cywaj\u0105 chwile pe\u0142ne niepokoju, gdy dowiaduj\u0105 si\u0119 o znikni\u0119ciu dzieci. Tymczasem \u015bledztwo w sprawie zab\u00f3jstwa Cecylii wchodzi w now\u0105 faz\u0119, a nag\u0142e znikni\u0119cie Jarka mo\u017ce ca\u0142kowicie odmieni\u0107 bieg sprawy. Premiera epizodu odb\u0119dzie si\u0119 w sobot\u0119, 8 listopada, o godz. 20:25 w TVP1, a wcze\u015bniej b\u0119dzie mo\u017cna zobaczy\u0107 go w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/profilerka-odcinki,1542691" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>