<p>W jedenastym odcinku \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d w domu Budzisz\u00f3w wybucha dramatyczna k\u0142\u00f3tnia, po kt\u00f3rej Max postanawia odej\u015b\u0107 i zabiera ze sob\u0105 dzieci. Julia wspiera za\u0142aman\u0105 Anit\u0119, nie spodziewaj\u0105c si\u0119, \u017ce wkr\u00f3tce w Stormii dojdzie do tragedii \u2013 Regina znajdzie cia\u0142o Maxa. W tym samym czasie w komendzie narasta napi\u0119cie, a skrywane sekrety zaczynaj\u0105 zagra\u017ca\u0107 ca\u0142emu \u015bledztwu. Premiera odcinka w sobot\u0119, 16 listopada o godz. 20:25 w TVP1 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/profilerka-odcinki,1542691" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>