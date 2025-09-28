W pi\u0105tym odcinku \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d emocje si\u0119gaj\u0105 zenitu. Kaja wybiera si\u0119 na kolacj\u0119 z tajemniczym m\u0119\u017cczyzn\u0105, kt\u00f3ry okazuje si\u0119 poszukiwanym Olgierdem Woli\u0144skim. Spotkanie przybiera dramatyczny obr\u00f3t, a przest\u0119pca po raz kolejny ucieka przed policj\u0105. Julia Wigier pr\u00f3buje zrozumie\u0107 spos\u00f3b dzia\u0142ania mordercy, podczas gdy kolejne postacie wik\u0142aj\u0105 si\u0119 w sie\u0107 sekret\u00f3w i rodzinnych konflikt\u00f3w.