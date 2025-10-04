<p>Sz\u00f3sty odcinek \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d zapowiada si\u0119 wyj\u0105tkowo dramatycznie. Nadchodzi Wielka Sobota, a w Gdyni i okolicach rozgrywaj\u0105 si\u0119 wydarzenia, kt\u00f3re na zawsze zmieni\u0105 \u017cycie bohater\u00f3w. Regina znika bez \u015bladu, Kaja wpada w pu\u0142apk\u0119 Woli\u0144skiego, a policja coraz bardziej odczuwa, \u017ce \u015bcigany staje si\u0119 jeszcze bardziej niebezpieczny. Emisja w sobot\u0119, 11 pa\u017adziernika, o godz. 20:25 w TVP1 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/profilerka-odcinki,1542691" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>