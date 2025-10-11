Si\u00f3dmy odcinek \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d przyniesie wiele niespodziewanych zwrot\u00f3w akcji. Julia zastanawia si\u0119, czy odej\u015b\u0107 z policji, ale wtedy Woli\u0144ski po raz kolejny wci\u0105ga j\u0105 w swoj\u0105 \u015bmierteln\u0105 gr\u0119. Tymczasem Max Budzisz dokonuje makabrycznego odkrycia na pla\u017cy. Premiera si\u00f3dmego odcinka odb\u0119dzie si\u0119 w sobot\u0119, 18 pa\u017adziernika, o godz. 20:25 w TVP1, ale wcze\u015bniej b\u0119dzie mo\u017cna go obejrze\u0107 w TVP VOD.