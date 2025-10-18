<p>W \u00f3smym odcinku \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d Julia Wigier znajdzie si\u0119 w \u015bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwie, a policjanci b\u0119d\u0105 musieli podj\u0105\u0107 decyzje, od kt\u00f3rych zale\u017cy jej \u017cycie. Premiera odcinka odb\u0119dzie si\u0119 w sobot\u0119, 25 pa\u017adziernika, o godz. 20:25 w TVP1, a wcze\u015bniej b\u0119dzie go mo\u017cna obejrze\u0107 w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/profilerka-odcinki,1542691" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>