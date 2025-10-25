<p>W dziewi\u0105tym odcinku \u201eProfilerki Jastr\u00eb\u201d Julia dochodzi do siebie po dramatycznych wydarzeniach, ale \u015bledztwo w sprawie Burego nabiera nowego tempa. Na komisariat trafiaj\u0105 niepokoj\u0105ce informacje, kt\u00f3re mog\u0105 odmieni\u0107 bieg sprawy. Premiera odcinka odb\u0119dzie si\u0119 w sobot\u0119, 1 listopada, o godz. 20:25 w TVP1, a wcze\u015bniej b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 go w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/profilerka-odcinki,1542691" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>