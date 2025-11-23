<p>Wielbiciele \u201eProfilerki\u201d musz\u0105 uzbroi\u0107 si\u0119 w cierpliwo\u015b\u0107 \u2013 fina\u0142owy odcinek 2. sezonu serialu nie pojawi si\u0119 na antenie w sobot\u0119, 29 listopada. Zamiast niego TVP1 wyemituje gal\u0119 jubileuszow\u0105 200-lecia Teatru Wielkiego \u2013 Opery Narodowej. To wyj\u0105tkowe widowisko wype\u0142ni ca\u0142y wiecz\u00f3r, a na rozwi\u0105zanie ostatnich w\u0105tk\u00f3w Julii Wigier widzowie b\u0119d\u0105 musieli d\u0142u\u017cej poczeka\u0107.<\/p>