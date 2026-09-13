<p><em>\u2013 W nowym sezonie serialu \u201eRanczo\u201d zn\u00f3w b\u0119dzie du\u017co si\u0119 dzia\u0142o <\/em>\u2013 stwierdzi\u0142 podczas ram\u00f3wki TVP Sylwester Maciejewski, odtw\u00f3rca roli Solejuka. Aktor nie kryje satysfakcji z powrotu do jednej ze swoich najbardziej znanych r\u00f3l i przyznaje, \u017ce tym razem mia\u0142 okazj\u0119 jeszcze bardziej pobawi\u0107 si\u0119 swoj\u0105 postaci\u0105. Powr\u00f3t na plan by\u0142 r\u00f3wnie\u017c wyj\u0105tkowym spotkaniem po latach dla ca\u0142ej ekipy \u2013 z dawno niewidzianymi kolegami i kole\u017cankami oraz re\u017cyserem Wojciechem Adamczykiem.<\/p>