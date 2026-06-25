<p>\u015awiatowej s\u0142awy psycholog spo\u0142eczny Robert Cialdini w ekskluzywnym wywiadzie dla TVP zabra\u0142 g\u0142os w sprawie, kt\u00f3ra wci\u0105\u017c dzieli i zawstydza wielu Polak\u00f3w. Mowa o zdrowiu psychicznym i pomocy psychologicznej \u2013 tematach poruszanych w serialu \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d. Produkcja przedstawia histori\u0119 m\u0142odej psychoterapeutki, kt\u00f3ra pr\u00f3buje otworzy\u0107 poradni\u0119 w ma\u0142ym mie\u015bcie, nieufnym wobec terapii. Premiera ju\u017c jesieni\u0105 2026 roku, wy\u0142\u0105cznie w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>