<p>W sobot\u0119, 4 pa\u017adziernika, o godz. 20:00, w TVP2 zostanie wyemitowany 292. odcinek \u201erodzinki.pl\u201d, w kt\u00f3rym Kacper spr\u00f3buje um\u00f3wi\u0107 si\u0119 na randk\u0119 z Paul\u0105 \u2013 by\u0142\u0105 dziewczyn\u0105 Kuby. Wkr\u00f3tce Boscy zmierz\u0105 si\u0119 ze smutn\u0105 wiadomo\u015bci\u0105 o nag\u0142ej \u015bmierci Staszka; to stanie si\u0119 dla nich okazj\u0105 do wspomnie\u0144 i refleksji nad przemijaniem. Serial mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>!<\/span><\/p>