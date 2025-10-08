<p>W sobot\u0119, 11 pa\u017adziernika, o godz. 20:00 w TVP2 zostanie wyemitowany 293. odcinek \u201erodzinki.pl\u201d, w kt\u00f3rym u Boskich zapanuje prawdziwy chaos \u2013 Tomek zmierzy si\u0119 z awari\u0105 pralki, a Kacper i Kuba b\u0119d\u0105 musieli sprosta\u0107 mi\u0142osnym rozterkom. Co jeszcze spotka bohater\u00f3w? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial r\u00f3wnie\u017c online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>