<p>W sobot\u0119, 18 pa\u017adziernika, o godz. 20:00 w TVP2 zostanie wyemitowany 294. odcinek \u201erodzinki.pl\u201d, w kt\u00f3rym nie zabraknie emocji, humoru i rodzinnych spi\u0119\u0107. Natalia postanowi zadba\u0107 o zdrowie m\u0119\u017ca, co szybko przerodzi si\u0119 w kolejn\u0105 k\u0142\u00f3tni\u0119 o diet\u0119 i styl \u017cycia. Czy ukruszony z\u0105b i rozmowa z troskliw\u0105 wnuczk\u0105 sprawi\u0105, \u017ce Ludwik zmieni swoje nawyki? Odpowied\u017a poznacie, ogl\u0105daj\u0105c serial tak\u017ce online \u2013 na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>