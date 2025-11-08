<p>\u201eCzarna \u015bmier\u0107\u201d w re\u017cyserii Jakuba Czekaja przenosi widz\u00f3w do Wroc\u0142awia z 1963 roku, kiedy miasto zosta\u0142o zamkni\u0119te z powodu epidemii ospy prawdziwej. Aktorzy podkre\u015blaj\u0105, \u017ce opr\u00f3cz warstwy fabularnej i historycznego kontekstu ogromne znaczenie mia\u0142a atmosfera pracy na planie, dba\u0142o\u015b\u0107 o detale i konsekwentna wizja artystyczna. Agnieszka Podsiadlik, Anna Karczmarczyk i Rafa\u0142 Mohr opowiadaj\u0105, jak wygl\u0105da\u0142y przygotowania i co, ich zdaniem, czyni serial tak anga\u017cuj\u0105cym. Premiera ju\u017c 9 listopada w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>