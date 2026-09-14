<p>Jerzy Kamas jako Stanis\u0142aw Wokulski i Ma\u0142gorzata Braunek jako Izabela \u0141\u0119cka stworzyli jedne z najbardziej pami\u0119tnych r\u00f3l w historii polskiej telewizji. Serialowa \u201eLalka\u201d Ryszarda Bera z 1977 roku nadal ma wiernych fan\u00f3w, a <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/rekonstrukcja-filmowa,158\/lalka-odcinki,286741\/odcinek-1,S01E01,943110" rel="noopener noreferrer" target="_blank">wszystkie dziewi\u0119\u0107 odcink\u00f3w mo\u017cna obejrze\u0107 bezp\u0142atnie w TVP VOD.<\/a><\/p>