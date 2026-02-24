<p>Serial \u201ePan Mama\u201d powr\u00f3ci\u0142 z trzecim sezonem pe\u0142nym rodzinnych perypetii, s\u0105siedzkich konflikt\u00f3w i zaskakuj\u0105cych zwrot\u00f3w akcji. Na prezentacji wiosennej ram\u00f3wki Telewizji Polskiej pojawili si\u0119 m\u0142odzi aktorzy \u2013 Ania, Olga i Mirek \u2013 kt\u00f3rzy zdradzili, czego widzowie mog\u0105 spodziewa\u0107 si\u0119 w nowych odcinkach. Premierowe epizody b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 o 18:20 w TVP2 oraz w TVP VOD.<\/p>