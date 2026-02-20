<p>Rodzina, kt\u00f3r\u0105 widzowie pokochali za autentyczno\u015b\u0107, humor i ciep\u0142o, nie powiedzia\u0142a jeszcze ostatniego s\u0142owa. Po udanej reaktywacji produkcji i emocjonuj\u0105cym 17. sezonie serial \u201erodzinka.pl\u201d wraca z kolejn\u0105 ods\u0142on\u0105. Nowa seria zadebiutuje w sobot\u0119, 28 lutego w TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>, a na ekranie ponownie zobaczymy dobrze znanych i lubianych bohater\u00f3w.<\/span><\/p>