Zanim stan\u0119li przed kamerami, musieli nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015b wi\u0119cej ni\u017c swoich kwestii. **Aktorzy nowego serialu TVP \u201eSOR\u201d przeszli specjalny ob\u00f3z medyczny, podczas kt\u00f3rego \u0107wiczyli procedury ratowania \u017cycia.** Na planie nie wyr\u0119czali ich prawdziwi lekarze, a Ireneusz Czop postanowi\u0142 p\u00f3j\u015b\u0107 jeszcze dalej. Sp\u0119dzi\u0142 wiele godzin na prawdziwym szpitalnym oddziale ratunkowym. Czego dowiedzieli si\u0119 aktorzy i jak przygotowania wp\u0142yn\u0119\u0142y na ich role? Premiera \u201eSOR-u\u201d ju\u017c 20 pa\u017adziernika w TVP2.