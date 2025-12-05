<p>Fina\u0142owa ods\u0142ona kultowej serii \u201eU Pana Boga\u2026\u201d w re\u017cyserii Jacka Bromskiego zabiera widz\u00f3w do podlaskiej wsi, kt\u00f3ra staje si\u0119 miejscem niezwyk\u0142ego odkrycia. M\u0142oda archeolo\u017cka Marta trafia do miejscowego ko\u015bcio\u0142a, gdzie odnajduje dokument sugeruj\u0105cy, \u017ce Kr\u00f3lowy Most mo\u017ce og\u0142osi\u0107 si\u0119 odr\u0119bnym pa\u0144stwem. W serialowej wersji, realizowanej r\u00f3wnolegle z filmem, obok Krzysztofa Dziermy i Andrzeja Zaborskiego wyst\u0105pi\u0142 tak\u017ce Emilian Kami\u0144ski w swojej ostatniej ekranowej roli. Produkcja dost\u0119pna jest online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>