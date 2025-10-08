Ju\u017c nied\u0142ugo widzowie b\u0119d\u0105 mogli \u015bledzi\u0107 nowy, emocjonuj\u0105cy serial w serwisie TVP VOD. Hiszpa\u0144ska produkcja kostiumowa rozgrywa si\u0119 na pocz\u0105tku XX wieku i opowiada o kryminalnej zagadce, kt\u00f3r\u0105 pr\u00f3buje rozwik\u0142a\u0107 m\u0142ody ch\u0142opak chc\u0105cy odnale\u017a\u0107 swoj\u0105 siostr\u0119. Serial \u201eZagadka hotelu Grand\u201d b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 za darmo od 15 pa\u017adziernika na platformie TVP VOD.