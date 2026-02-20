<p>W wiosennej ram\u00f3wce TVP pojawi si\u0119 kolejny sezon serialu \u201eZaraz wracam\u201d \u2013 ciep\u0142ej, pe\u0142nej humoru opowie\u015bci o \u017cyciu ma\u0142ej spo\u0142eczno\u015bci w Polskim Polu. Trzeci sezon przyniesie widzom nowe polityczne intrygi, rodzinne dramaty i zaskakuj\u0105ce zwroty akcji, a tak\u017ce debiut Ma\u0142gorzaty Sochy w obsadzie. Premierowe odcinki b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku o godzinie 18:20 w TVP1 i TVP VOD.<\/p>