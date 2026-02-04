\u015amier\u0107 Franki w telenoweli \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d poruszy\u0142a widz\u00f3w do g\u0142\u0119bi. W mediach spo\u0142eczno\u015bciowych szybko pojawi\u0142y si\u0119 setki komentarzy pe\u0142nych smutku, niedowierzania i \u017calu po stracie jednej z najbardziej lubianych bohaterek serialu. W odpowiedzi na te emocjonalne reakcje g\u0142os zabra\u0142a Dominika Kachlik, kt\u00f3ra wciela\u0142a si\u0119 w posta\u0107 Franki. W opublikowanym nagraniu wyja\u015bni\u0142a, dlaczego zdecydowa\u0142a si\u0119 odej\u015b\u0107 z produkcji.