<p>Walka o \u017cycie pacjent\u00f3w, dramatyczne decyzje i powr\u00f3t dawnej mi\u0142o\u015bci. Ju\u017c 20 pa\u017adziernika w TVP2 zadebiutuje \u201eSOR\u201d, nowy serial medyczny Telewizji Polskiej. Widzowie poznaj\u0105 lekarzy, kt\u00f3rzy ka\u017cdego dnia mierz\u0105 si\u0119 z ludzkimi tragediami, a jednocze\u015bnie pr\u00f3buj\u0105 uporz\u0105dkowa\u0107 w\u0142asne \u017cycie. W gwiazdorskiej obsadzie znale\u017ali si\u0119 m.in. Sebastian Dela, Sonia Mietielica, Andrzej Grabowski i Ireneusz Czop. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany o godz. 22:20. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/sor-odcinki,3374432" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Produkcje b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP VOD.<\/a><\/p>