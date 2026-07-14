<p>W pierwszym odcinku nowego serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d czeka nas wiele emocji. Pod drzwiami luksusowej rezydencji pani Munevver staje ma\u0142a, przestraszona dziewczynka. Gdy seniorka dostrzega na jej szyi znajomy naszyjnik, traci przytomno\u015b\u0107. To pocz\u0105tek rodzinnych sekret\u00f3w, kt\u00f3re zaczn\u0105 wychodzi\u0107 na jaw. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p>