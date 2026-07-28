<p>W jedenastym odcinku serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d Mine poznaje prawd\u0119 o swoim pochodzeniu. Dziewczynka nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017ce najbli\u017csi przez tak d\u0142ugi czas ukrywali przed ni\u0105 tak wa\u017cn\u0105 tajemnic\u0119. Tymczasem mi\u0119dzy Yasemin a Burakiem zaczyna rodzi\u0107 si\u0119 coraz silniejsze uczucie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>