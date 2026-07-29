<p>W dwunastym odcinku serialu \u201eSpl\u0105tane losy\u201d Mine nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z prawd\u0105 o swoim pochodzeniu. Dziewczynka odsuwa od siebie Munevver i nie chce s\u0142ysze\u0107 o poszukiwaniach siostry. Tymczasem Yasemin coraz bardziej cierpi z t\u0119sknoty za Mine, a spotkanie z Burakiem nie dochodzi do skutku. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/splatane-losy-odcinki,3164601" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201eSpl\u0105tane losy\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p>